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AKTIE IM FOKUS: Easyjet auf Hoch seit Februar 2022 - Kaufofferte akzeptiert

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LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von easyJet haben am Montag mit einem deutlichen Kursanstieg auf ein von der Billigfluglinie akzeptiertes Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake reagiert. Im frühen Handel stiegen die Papiere der Briten auf den höchsten Stand seit fast viereinhalb Jahren und notierten zuletzt 10,2 Prozent im Plus bei 615 Pence. In den vergangenen drei Monaten hatten die Titel mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. Castlelake war mit seinem Interesse erstmals Ende Mai an Easyjet herangetreten.

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Wie beide Unternehmen mitteilten, stimmte Easyjet einer fünften Kaufofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie "im Grundsatz" zu. Die anderen Gebote - zuletzt 650 Pence - hatte der Billigflieger alle als nicht werthaltig genug abgelehnt. Castlelake hat nun bis zum 5. August Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen.

JPMorgan-Analyst Harry Gowers wies auf noch offene Fragen hin. Entscheidend sei, ob die vereinbarte Eigentümer- und Kontrollstruktur die Unternehmensgremien sowie die Wettbewerbsbehörden zufriedenstellten und ob ein Gegengebot auftauchen werde. So könnten etwa AIR France-KLM, IAG (International Consolidated Airlines) und die Lufthansa Interesse an Teilen des Easyjet-Liniennetzes an wichtigen Flughäfen haben.

Bernstein-Experte Alex Irving hält es für wahrscheinlich, dass der US-Investor das Unternehmen in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./edh/mis

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08:41 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:21 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 easyJet Neutral UBS AG