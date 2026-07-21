DAX 25.207 +0,8%ESt50 6.321 +0,6%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,64 -2,1%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.840 -0,9%Euro 1,1410 +0,1%Öl 94,6 +4,0%Gold 4.120 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Eckert & Ziegler nächster im Bafin-Fokus - Kurs erholt sich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
41.25 EUR -0.70 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Eckert & Ziegler
13.71 EUR -0.30 EUR -2.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
24.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nagarro SE
75.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zalando
28.31 EUR 0.06 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Serie kurzzeitig kursbelastender Prüfungen der Finanzaufsicht Bafin hat sich am Mittwoch mit Eckert & Ziegler (EckertZiegler) fortgesetzt. Die Titel des Strahlentechnik-Unternehmens setzten zwar anfangs ihre jüngste Talfahrt mit einem Abschlag von bis zu 2,7 Prozent auf ein Tief seit März fort, erholten sich aber schnell wieder. Zuletzt lagen die Papiere sogar moderat im Plus. Seit dem Zwischenhoch von Anfang Juli hat der Kurs nun schon um 13 Prozent nachgegeben.

Werbung

Anleger reagierten relativ gelassen darauf, dass Angaben im Kontext der Abspaltung der Tochter Pentixapharm geprüft werden. Der Bafin zufolge wird der veröffentlichte Abschluss für das Jahr 2024 nebst dem zugehörigen Lagebericht überprüft wegen Anhaltspunkten, dass die Abspaltung fälschlicherweise erfolgsneutral bilanziert wurde. Das Unternehmen teilte mit, dass der Ausgang der Prüfungen keinen Einfluss auf die operativen Kennziffern haben werde.

Zuletzt häufen sich solche Ermittlungsfälle, denn erst am Vortag waren Prüfungen bei Jungheinrich und in der Vorwoche bei Dermapharm und Nagarro (Nagarro SE) bekannt geworden. In manchen Fällen waren diese ohne nachhaltigen Kurseffekt geblieben, so auch beim Online-Händler Zalando im Juni. Dessen Kurs hat ungeachtet davon zuletzt ein Einjahreshoch erklommen./tih/la/mis

Aktuelle Zalando Aktie News

Werbung

Zalando Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.07.26 Zalando Buy UBS AG
10.07.26 Zalando Market-Perform Bernstein Research
02.07.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG