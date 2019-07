AKTIE IM FOKUS: Eckert & Ziegler schnellen nach Prognoseerhöhung an SDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Eckert & Ziegler (EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik) haben am Dienstag deutlich von einer Prognoseerhöhung profitiert und sich so gegen die Gewinnwarnungsserie am deutschen Aktienmarkt gestemmt. Die Papiere des Berliner Medizin- und Strahlentechnik-Unternehmens schnellten um knapp 11 Prozent auf 114,60 Euro in die Höhe und waren damit der Favorit im freundlichen Nebenwerteindex SDAX.

Aktuell bewegen sich die Aktien auf dem höchsten Stand seit Anfang 2000. Vom Rekordhoch bei 142,52 Euro sind sie zwar noch ein gutes Stück entfernt. Im laufenden Jahr aber haben die Anteilsscheine bereits mehr als zwei Drittel an Wert gewonnen.

Glänzende Geschäfte hoben die Stimmung bei dem Unternehmen. Angesichts vorläufiger Geschäftszahlen für die ersten sechs Monate rechnet Vorstandschef Andreas Eckert für das laufende Jahr jetzt mit mehr Gewinn. Die Resultate seien erheblich besser ausgefallen als von Eckert & Ziegler prognostiziert, hob ein Börsianer hervor./la/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------