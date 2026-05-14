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AKTIE IM FOKUS: Einstieg des Investors Ackman küsst Microsoft wach

15.05.26 20:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Einstieg eines bekannten aktivistischen Investors hat den seit Wochen lahmenden Aktien von Microsoft frischen Schwung verliehen. Die Papiere des Software-Konzerns zogen am Freitag um vier Prozent auf knapp 426 US-Dollar an und zählten damit zu den besten Werten im Dow Jones Industrial. Der US-Leitindex fiel um ein Prozent.

Der Hedgefonds Pershing Square von Bill Ackman baute eine neue Beteiligung an dem Software-Konzern auf. Ackman sagte, Microsoft sei stärker und widerstandsfähiger, als die Anleger glaubten. Der cloudbasierte Abo-Dienst Microsoft 365, zu dem die Office-Programme Word und Excel gehören, sowie der Clouddienst Azure seien "zwei der wertvollsten Geschäftsbereiche im Bereich der Unternehmenstechnologie".

Die Aktien von Microsoft haben sich seit Mitte April kaum vom Fleck bewegt, während der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) von Rekord zu Rekord geeilt ist. Allgemein gibt es im Markt die Befürchtung, dass Microsoft im Wettlauf um die besten KI-Anwendungen ins Hintertreffen geraten könnte. Seit Jahresbeginn gerechnet steht bei den Papieren ein Minus von knapp zwölf Prozent zu Buche, während die wichtigsten US-Indizes in diesem Zeitraum teils deutlich im Plus stehen.

Immerhin hat sich mit dem Kurssprung zum Wochenschluss das Chartbild etwas weiter aufgehellt. Nachdem sich bereits am Vortag die 50-Tage-Durchschnittslinie als Maßstab für den mittelfristigen Trend als Unterstützung bewährt hatte, gelang nun der Sprung über die 21-Tage-Linie. Sie beschriebt die kurzfristige Entwicklung.

Die viel beachtete 200-Tage-Linie als Richtschnur für den langfristigen Trend aber ist noch ein gutes Stück entfernt. Sie verläuft derzeit bei gut 463 Dollar und damit auf dem Niveau von Ende Januar./la/he

In eigener Sache

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