AKTIE IM FOKUS: Elmos legt nachbörslich stark zu - Bericht über Verkaufsbemühung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Elmos-Aktien (Elmos Semiconductor) haben am Donnerstag nachbörslich infolge eines Reuters-Berichts über einen möglichen Verkauf des Chipherstellers deutlich zugelegt. Die im SDAX gelisteten Papiere zogen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast elf Prozent auf 142 Euro an.

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Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Elmos die Investmentbank Morgan Stanley mit der Suche nach einem potenziellen Käufer beauftragt hat. Das Unternehmen führe erste Gespräche mit möglichen Interessenten, darunter weltweit tätige Halbleiterunternehmen.

Elmos und Morgan Stanley wollten die Informationen nicht kommentieren. Elmos ist an der Börse rund 2,5 Milliarden Euro wert./zb/tih