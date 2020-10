AKTIE IM FOKUS: ElringKlinger mit Kurssprung - Brennstoffzellen-Kooperation

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fulminanter Kursanstieg bei ElringKlinger: Mit einem Zuwachs von teils mehr als 20 Prozent haben die Titel des Autozulieferers am Donnerstag auf die Ankündigung einer Brennstoffzellen-Kooperation mit Airbus (Airbus SE (ex EADS)) reagiert. Zuletzt verbuchten sie ein Plus von mehr als 19 Prozent auf 8,57 Euro.

ElringKlinger und Airbus wollen künftig gemeinsam Brennstoffzellen für die Luftfahrt entwickeln. Dazu solle noch in diesem Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden.

Auch wenn die finanziellen Auswirkungen daraus in den nächsten zehn Jahren überschaubar seien, sei diese Nachricht klar positiv für die Stimmung, schrieben die Analysten der Commerzbank in einer aktuellen Einschätzung. Der ElringKlinger-Konzern unterstreiche damit, dass er ein wettbewerbsfähiges Produkt im Angebot habe.

Die Commerzbank gab nun ihre negative Anlageempfehlung für die ElringKlinger-Titel auf und änderte das Votum von "Reduce" auf "Hold" mit einem von 4,50 auf 6,50 Euro angehobenen Kursziel./ajx/jha/