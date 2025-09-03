DAX23.754 +0,7%ESt505.335 +0,2%Top 10 Crypto15,65 -0,6%Dow45.251 ±-0,0%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.108 -0,7%Euro1,1654 -0,1%Öl66,68 -1,1%Gold3.554 -0,2%
AKTIE IM FOKUS/Enttäuschender Ausblick: Anleger stoßen Salesforce ab

04.09.25 14:55 Uhr
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ausblick überschattet am Donnerstag gute Quartalszahlen von Salesforce. Vorbörslich zeichnete sich für die Titel des US-Softwareriesen ein Abschlag von sieben Prozent ab. Die schwache Entwicklung der vergangenen Monate geht damit wohl weiter. Der Jahresverlust der Salesforce-Aktien nähert sich der 30-Prozent-Schwelle.

Der Ausblick auf den Umsatz im laufenden Vierteljahr schürt Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), auf den die Amerikaner mittlerweile eingeschwenkt sind. Salesforce stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar in Aussicht, während der Analystenschnitt am oberen Ende dieser Spanne lag. Unter ging dabei, dass im zweiten Geschäftsquartal (per Ende Juli) die Analystenerwartungen übertroffen wurden.

Experte Karl Keirstead von der Schweizer Bank UBS monierte, dass Salesforce schon zum zweiten Mal in Folge seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nicht erhöht habe - trotz des starken Wachstums des KI- und Datenbereichs. Dies spreche dafür, dass das Marktumfeld für CRM-Software - Customer Relationship Management, also Software für Kundenbeziehungsmanagement - schon recht reif sei, während sich KI-Investition der Kunden in diesem Bereich "noch in einem sehr frühen Stadium" befänden.

Kirk Materne von Evercore ISI will die negative Kursreaktion aber nicht überbewerten. Die Reaktion auf den Ausblick erscheint ihm etwas übertrieben. Er habe in diesem Quartal zwar "nicht den Startschuss für einen Bullenmarkt" erwartet, erwähnte aber die Perspektive für die Abonnement-Umsätze positiv. Deren Stabilisierung im zweiten Halbjahr sollte "gut genug sein, um die Stimmung letztlich in die richtige Richtung zu lenken".

In der Breite sah es am Donnerstag in der Technologiebranche auch besser aus als bei Salesforce: An der Nasdaq bahnt sich mit knappen Gewinne eine weitere Stabilisierung an. Titel des deutschen Salesforce-Branchenunternehmens SAP (SAP SE) bewegten sich in Frankfurt zuletzt mit 1,4 Prozent im Plus./tih/mis/jha/

mehr Analysen