DAX24.153 +0,4%Est505.730 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 +1,7%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.423 -0,6%Euro1,1653 +0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.203 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, Vonovia im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie mit Schwankungen: Termin für Nutzerkonferenz "Qubits 2026" steht fest D-Wave Quantum-Aktie mit Schwankungen: Termin für Nutzerkonferenz "Qubits 2026" steht fest
Himax: KI-Monitor mit Eye-Tracking setzt neue Maßstäbe – Aktie springt um 21 % an Himax: KI-Monitor mit Eye-Tracking setzt neue Maßstäbe – Aktie springt um 21 % an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick wirft Thyssenkrupp wieder zurück

09.12.25 10:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,70 EUR -0,78 EUR -8,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem drohenden Fehlbetrag im neuen Geschäftsjahr vor Augen haben sich am Dienstagmorgen viele Anleger von den Aktien von thyssenkrupp getrennt. Die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns sackten zeitweise bis auf 8,276 Euro ab. Auf dem tiefsten Niveau seit Mitte September suchten dann jedoch wieder einige Akteure ihre Chance. Zuletzt lagen die Anteilsscheine dann noch gut 7 Prozent im Minus bei 8,87 Euro. Die 100-Tage-Durchschnittslinie als Gradmesser für den mittelfristigen Trend wurde damit einstweilen doch gehalten.

Wer­bung

Die kürzlich auf den Weg gebrachte Sanierung der kriselnden Stahlsparte wird den Essenern im neuen Geschäftsjahr millionenschwere Verluste einbrocken. Weil das Unternehmen dafür hohe Rückstellungen bilden muss, dürfte 2025/26 (per Ende September) unter dem Strich ein Fehlbetrag von 400 bis 800 Millionen Euro auflaufen, teilte Thyssenkrupp am Morgen mit.

Die Quartalszahlen nahmen Analysten in ihren ersten Reaktionen recht positiv auf, der Ausblick sorgte allerdings für gemischte Gefühle. Tommaso Castello von der Investmentbank Jefferies sah das operative Ergebnisziel unter den Markterwartungen. Dominic O'Kane von JPMorgan stimmte zu - er selbst hatte jedoch noch tiefer gelegen.

Seit dem 25. November hatten sich Thyssenkrupp-Aktien in der Spitze bis zu 18 Prozent erholt. Zahlreiche Analysten sehen wieder bessere Zeiten für Europas Stahlbranche dank des neuen Protektionismus der Europäischen Union mit ihren Abschirmmaßnahmen gegen Stahlimporte. O'Kane hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen./ag/tav/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
10:16thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:36thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:16thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:36thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen