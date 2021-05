AKTIE IM FOKUS: Eon nach Zahlen mit leichten Abschlägen bester Dax-Wert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Eon (EON SE) haben am Dienstag nach der Zahlenvorlage im Dax (DAX 30) in einem sehr schwachen Umfeld vergleichsweise wenig nachgegeben. Mit einem Abschlag von 0,6 Prozent entwickelten sie sich deutlich besser als der zwei Prozent schwächere Leitindex. Dort waren sie zuletzt das Mitglied mit dem kleinsten Abschlag. Am Quartalsbericht gab es unter Börsianern eigentlich nur wenig zu bemängeln.

Der Energiekonzern hat im ersten Quartal vom Winterwetter sowie von der Sanierung des Großbritannien-Geschäfts profitiert. Der Morgan-Stanley-Experte Robert Pulleyn attestierte Eon ein solides erstes Quartal, sein RBC-Kollege John Musk sprach sogar von einem starken Abschneiden. Ein Händler verwies jedoch auf der Schattenseite auf die nach wie vor hohen Nettoschulden. Diese seien ein Indiz dafür, dass der Konzern bei seiner Entschuldung nur kleine Fortschritte mache./tih/jha/