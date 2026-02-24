AKTIE IM FOKUS: Eon nach Zahlen mit leichten Gewinnmitnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gut gelaufenen Eon(EON SE)-Aktien haben am Mittwoch nach der Zahlenvorlage von ihren jüngsten Kursgewinnen etwas abgeben. Im frühen Handel ging es für die Titel des Energiekonzerns um 1,2 Prozent auf 18,52 Euro nach unten. Mit 19,03 Euro hatten sie am Dienstag zeitweise den höchsten Stand seit 2012 erreicht. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus schon auf fast 15 Prozent - etwas weniger als beim ebenfalls im Dax-notierten Energiekonzern RWE.

Wer­bung Wer­bung

Die 2026 insgesamt schon gut gelaufene europäische Branche gilt als defensiv, ist also weniger anfällig als zyklische Branchen für wirtschaftliche Schwankungen. Zudem profitiert sie vom massiv steigenden Energiebedarf durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Das zeigen die umfangreichen Investitionen etwa von sogenannten Hyperscalern wie den US-Techriesen Microsoft, Amazon und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den Bau oder die Erweiterung von Rechenzentren.

Eon konnte 2025 dank milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau des Energienetzes das bereinigte operative Ergebnis steigern und plant bis 2030 weitere Investitionen von 48 Milliarden Euro.

Ein Börsianer attestierte den Essenern insgesamt solide Zahlen, die über den Erwartungen lägen. Der etwas durchwachsene und insgesamt konservative Ausblick könnte allerdings zu Gewinnmitnahmen führen. Der Fokus liege auf den geplanten Investitionen sowie dem regulatorischen Umfeld.

Wer­bung Wer­bung

JPMorgan-Analyst Pavan Mahbubani lobte ebenfalls die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr, nannte die Ziele für die kommenden Jahre aber eine Enttäuschung. Andere Experten sahen die Zukunftsplanung des Unternehmens im Rahmen der Erwartungen./gl/lew/stk