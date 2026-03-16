DAX24.018 -0,1%Est505.954 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5100 -1,0%Nas23.639 +2,0%Bitcoin62.832 ±0,0%Euro1,1774 -0,2%Öl96,58 +1,3%Gold4.794 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Broadcom, Meta, Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy
AIXTRON-Aktie zieht zweistellig an: Jahresprognose erhöht AIXTRON-Aktie zieht zweistellig an: Jahresprognose erhöht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Erholung bei Hypoport mit mehr Schwung - Hoch seit Mitte März

15.04.26 10:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
88,60 EUR 7,90 EUR 9,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die von Hypoport (Hypoport SE) vorgelegten Resultate haben am Mittwoch der Erholung der Aktien nicht im Wege gestanden. Diese wurde sogar beschleunigt, der Kurs sprang um fast zehn Prozent auf 89,20 Euro. Die Titel erreichten ein Vierwochenhoch und schafften es erstmals seit Mitte Januar, wieder über die 50-Tage-Durchschnittslinie zurückzukehren. Bei Anlegern ist diese Linie als kurz- bis mittelfristiger Trendindikator beliebt. Seit Ende März schon geht es bergauf vom zuvor erreichten Tief seit 2016.

Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen wurde von Hypoport im ersten Quartal mit 20,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau angegeben. Analyst Jochen Schmitt von der Privatbank Metzler hatte seine Erwartung für dieses Transaktionsvolumen Anfang April in einem Ausblick mit 19,75 Milliarden etwas tiefer gestapelt. Ein Händler berichtete denn auch von einem leicht positiven Ersteindruck. Mit Blick auf die deutliche Kurssteigerung wurde von ihm auf eine generell hohe Schwankungsbereitschaft der Aktien verwiesen./tih/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
02.04.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.04.2026Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.10.2024Hypoport SE HoldWarburg Research
24.07.2024Hypoport SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.03.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.01.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2023Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen