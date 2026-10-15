DAX 25.196 -0,4%ESt50 6.138 -0,9%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,74 -1,3%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 72.314 -0,8%Euro 1,1221 +0,6%Öl 103,8 -2,1%Gold 4.151 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Ericsson mit Kurssprung - Quartalszahlen überzeugen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
9.42 EUR 0.82 EUR 9.49 %
Charts | News | Analysen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktien von Ericsson (Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B)) haben im frühen Handel am Donnerstag einen Kurssprung hingelegt. Zuletzt lag der Wert mit 8,7 Prozent im Plus. Er beendete damit die eher lustlose Seitwärtsbewegung seit Mitte Juli. Das bisherige Jahreshoch ist allerdings noch rund 25 Prozent entfernt. Die positive Entwicklung ging allerdings zu Lasten von Nokia, deren Aktie um 5,4 Prozent fiel.

Werbung

Die Aktien des schwedischen Telekomausrüsters reagierten damit auf die jüngsten Quartalszahlen. Die Analysten von Bernstein Research sprachen von deutlich über den Erwartungen liegenden Umsätzen und Gewinnen. Dabei habe sich vor allem das Netzwerk-Geschäft in Japan und Indien positiv ausgewirkt.

Die Experten von JPMorgan verwiesen auch auf günstige Folgen der laufenden Kostenoptimierung. Die geringe Abhängigkeit von Künstlicher Intelligenz mache den Wert im aktuellen Umfeld offensichtlich robuster, hieß es von Jefferies./mf/mis

Aktuelle Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Aktie News

Werbung

Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.01.26 Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform Bernstein Research
23.01.26 Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Sell UBS AG
05.01.26 Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Underperform Bernstein Research
22.07.25 Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Hold Deutsche Bank AG
23.04.25 Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.