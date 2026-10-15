AKTIE IM FOKUS: Ericsson mit Kurssprung - Quartalszahlen überzeugen

15.10.26 10:05 Uhr

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktien von Ericsson (Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B)) haben im frühen Handel am Donnerstag einen Kurssprung hingelegt. Zuletzt lag der Wert mit 8,7 Prozent im Plus. Er beendete damit die eher lustlose Seitwärtsbewegung seit Mitte Juli. Das bisherige Jahreshoch ist allerdings noch rund 25 Prozent entfernt. Die positive Entwicklung ging allerdings zu Lasten von Nokia, deren Aktie um 5,4 Prozent fiel.

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Die Aktien des schwedischen Telekomausrüsters reagierten damit auf die jüngsten Quartalszahlen. Die Analysten von Bernstein Research sprachen von deutlich über den Erwartungen liegenden Umsätzen und Gewinnen. Dabei habe sich vor allem das Netzwerk-Geschäft in Japan und Indien positiv ausgewirkt.

Die Experten von JPMorgan verwiesen auch auf günstige Folgen der laufenden Kostenoptimierung. Die geringe Abhängigkeit von Künstlicher Intelligenz mache den Wert im aktuellen Umfeld offensichtlich robuster, hieß es von Jefferies./mf/mis