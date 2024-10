AKTIE IM FOKUS: Erneuter Siemens-Energy-Rekord - Analyst gibt Pessimismus auf

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der diesjährige Top-Wert unter den 40 DAX-Werten steht auch am Freitag bei Anlegern hoch im Kurs: Die Aktie von Siemens Energy zog vor dem Wochenende um 3,8 Prozent an und waren damit der beste Wert im deutschen Leitindex. Dabei wurde sie erstmals in ihrer Geschichte über der Marke von 36 Euro gehandelt.

Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sich der Kurs nun verdreifacht. Vor gut einem Jahr befand sich die frühere Siemens-Tochter noch in einer Schieflage wegen ihrer Windkraftsparte, die einherging mit einem Rekordtief von 6,40 Euro. Seither hat sich der Kurs sogar mehr als verfünffacht. Unter anderem wurde damals eine Bürgschaft des Bundes notwendig. Auch die ehemalige Konzernmutter Siemens war damals im Boot.

Mittlerweile sieht es aber deutliche besser aus. Ein Analyst, der die Aktie bis zuletzt dennoch pessimistisch bewertete, gab diese Haltung am Freitag ein Stück weit auf. JPMorgan-Experte Akash Gupta stufte die Aktien von "Underweight" auf "Neutral", Eine robuste Nachfrage und eine gute operative Umsetzung ebneten den Weg aus der Krise, erklärte er.

Vielversprechender ist Goldman Sachs positioniert, mit einem Kursziel, das in einer am Freitag vorliegenden Studie über die 40-Euro-Marke gehoben wurde. Analyst Ajay Patel lobte die Fortschritte bei Siemens Energy. Er rechnet bald mit neuen Zielen für die Jahre 2027 und 2028. Die Nachrichten sollten dann dazu beitragen, die Bewertungslücke zum Konkurrenten GE Vernova zu schließen./tih/ajx/mis