DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Margenmaschine im Baustoffsektor: Warum James Hardie plötzlich alle überrascht
Unilever-Aktie gibt ab: Schwieriges Umfeld - dennoch stärkeres Wachstum erwartet
AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica mit deutlichen Gewinnen

12.02.26 10:13 Uhr
PARIS (dpa-AFX Broker) -

EssilorLuxottica-Aktie mit deutlichen Gewinnen

EssilorLuxottica haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich im Plus gelegen. Zuletzt gewann die Aktie 6,1 Prozent. Sie stemmte sich damit gegen den Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres, der den Kurs in der Spitze von über 320 auf rund 250 Euro gedrückt hatte.

Der Brillenkonzern hatte im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Entsprechend positiv äußerten sich Analysten. Bei Barclays war von einem eindrucksvollen vierten Quartal die Rede. Der längerfristige Ausblick sollte die Bedenken hinsichtlich der Margen beenden. Das Unternehmen profitiere von der positiven Preisentwicklung dank der "Smartbrillen" wie auch von sinkenden Kosten./mf/mis

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
11.02.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
30.01.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
11.02.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
30.01.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
28.11.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
20.10.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
17.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

