AKTIE IM FOKUS: Evotec brechen ein nach Aus für Eliapixant bei Bayer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Aus für den Wirkstoffkandidaten Eliapixant in der Kooperation mit Bayer hat am Freitag den Kurs von Evotec (EVOTEC SE) unter Druck gesetzt. Nach einer minutenlangen Handelsunterbrechung sackte der Kurs um 17 Prozent auf gut 30 Euro ab auf den niedrigsten Stand seit Ende März 2021. Der Handel wurde daraufhin ein zweites Mal unterbrochen. Bayer und Evotec kooperierten bei der Entwicklung des Wirkstoffs.

Die Investmentbank Jefferies prognostizierte in einer Studie von Ende November für den Wirkstoff ein Umsatzpotenzial von in der Spitze (Peak Sales) 1,6 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet auf den Evotec-Kurs sei dieser geschätzte zwei Euro wert. Eliapixant sei in der Entwicklung weit fortgeschritten, einer Marktzulassung maß Analyst Peter Welford seinerzeit eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent bei./bek/mis