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AKTIE IM FOKUS: Evotec droht nach Gewinnwarnung Kurstief seit zehn Jahren

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EVOTEC SE
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursdesaster bahnt sich am Dienstag bei den Aktien von Evotec (EVOTEC SE) an. Eine harsche Gewinnwarnung des Forschungsunternehmens für die Pharma- und Biotech-Branche ließ den Kurs im frühen Handel auf Tradegate um 20 Prozent auf 3,952 Euro einbrechen im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Es droht nun ein Kurstief seit dem Jahr 2016.

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Der Wirkstoff-Entwickler Evotec (EVOTEC SE) senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich, wie er am späten Montagabend mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) soll nur noch bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Millionen Euro gehofft.

"Eine weitere erhebliche Gewinnwarnung", betitelte Analyst Charles Weston seine erste Einschätzung. Zwar gebe es Silberstreifen am Horizont, dem Unternehmen dürfte es allerdings schwerfallen, den Markt davon zu überzeugen. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müsse Evotec die Verbesserung der finanziellen Transparenz beschleunigen. Es müsse mehr Kennziffern mit Konstanz veröffentlichen und Prognosen mit mehr Details untermauern./bek/stk

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DatumRatingAnalyst
08:51 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets