DAX24.316 +0,1%Est505.845 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 +3,9%Nas25.114 +0,9%Bitcoin67.978 +1,5%Euro1,1719 -0,2%Öl109,7 +0,5%Gold4.578 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat im Plus -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
DAX fällt an Nulllinie zurück - Aufschwung in Seoul treibt KOSPI auf Rekordhoch DAX fällt an Nulllinie zurück - Aufschwung in Seoul treibt KOSPI auf Rekordhoch
Neues Bullenmarkt-Szenario für XRP? Fundamentaldaten und Prognosen im Überblick Neues Bullenmarkt-Szenario für XRP? Fundamentaldaten und Prognosen im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Evotec stark nach Erfolg in Almirall-Kooperation

04.05.26 09:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,51 EUR 0,33 EUR 6,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kooperation zwischen Evotec (EVOTEC SE) und Almirall trägt erste Früchte und die Aktie des deutschen Wirkstoffforschers reagiert am Montag entsprechend positiv. Die Papiere von Evotec klettern im frühen Handel um gut 6 Prozent auf 5,565 Euro und ziehen damit über ihre 100-Tage-Durchschnittslinie.

Ziel der Kooperation mit dem Global Player Almirall ist die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung schwerer Hauterkrankungen, darunter eine Reihe von immunvermittelten entzündlichen Erkrankungen.

Inzwischen gelang die Auswahl eines Kandidaten für die präklinische Forschung, was Evotec als wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit bezeichnet. Den branchenüblichen Zeitrahmen für die Identifikation eines Entwicklungskandidaten habe man damit deutlich unterschritten, so das Unternehmen./ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
08:01EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
08.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
11.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen