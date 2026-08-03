DAX 26.071 +0,3%ESt50 6.448 +0,4%MSCI World 4.947 -0,6%Top 10 Crypto 10,10 +6,5%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 66.253 +5,9%Euro 1,1702 +0,2%Öl 93,2 -0,7%Gold 4.581 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Fielmann bricht ein - Prognosesenkung verschreckt Anleger

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
38.70 EUR -0.50 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpsa-AFX) - Ein trüberer Geschäftsausblick hat dem Optikerkonzern Fielmann am Freitag deutliche Kursverluste eingebrockt. Kurz nach dem Handelsstart sackte der Aktienkurs bis auf 37,95 Euro ab, ein Tief seit dem Frühjahr 2023. Zuletzt ging es als SDax-Schlusslicht noch um rund 6 Prozent auf 39,25 Euro nach unten.

Werbung

Wegen der anhaltend mauen Konsumstimmung im wichtigsten Markt Deutschland schraubte Fielmann seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nach unten. Das Unternehmen war bereits Anfang Juli mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte für beide Kennziffern das untere Ende der Zielspannen in Aussicht gestellt.

Einem Händler zufolge liegen die bisherigen Konsensschätzungen für den Umsatz und die bereinigte Ebitda-Marge knapp über den oberen Enden der neuen Zielspannen. Dass Fielmann im zweiten Halbjahr weiterhin eine Beschleunigung des Umsatzwachstums erwartet, besänftigte den Markt nicht.

Da die Konsumschwäche hierzulande bereits in den im Juli gegebenen Ausblick der Fielmann-Führung berücksichtige gewesen sei, enttäusche die Prognosesenkung nur sechs Wochen später, schrieb Branchenexperte Harrison Woodin-Lygo von der Privatbank Berenberg in einer ersten Reaktion. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass Fielmann dank der Internationalisierungsstrategie die Abhängigkeit vom deutschen Heimatmarkt reduzierte./gl/mis

Aktuelle Fielmann Aktie News

Werbung

Fielmann Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fielmann nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:46 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
09.07.26 Fielmann Add Baader Bank
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.