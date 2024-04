AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro begeistert Anleger mit Zahlen und Ausblick

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreuliche Quartalszahlen und ein zuversichtlicher Geschäftsausblick haben die schwach ins Jahr gestarteten Aktien von flatexDEGIRO am Freitag beflügelt. Die Papiere des Online-Brokers schnellten am Vormittag in die Höhe und erreichten damit das Niveau von Juni 2022.

Zuletzt stand bei den Anteilsscheinen von Flatexdegiro ein Plus von gut 21 Prozent auf 11,84 Euro zu Buche. Damit hatten sie mit Abstand die Nase vorn im Nebenwerteindex SDAX. Dieser zog um 2 Prozent an.

Flatexdegiro wird nach einem starken Start ins Jahr etwas optimistischer. Der Anstieg bei Umsatz und Gewinn wird jetzt eher am oberen Ende der Prognosespanne erwartet. Im ersten Quartal waren Umsatz und operatives Ergebnis besser ausgefallen, als Experten erwartet hatten. Dazu trug auch eine Senkung der Marketingaufwendungen um ein Drittel bei.

Analysten zeigten sich erfreut. "Flatexdegiro ist hervorragend ins Jahr gestartet", urteilte etwa der Fachmann Marius Fuhrberg von Warburg Research. Obwohl die Handelstätigkeit eher schwach geblieben sei, habe der Online-Broker eine hohe Rentabilität ausgewiesen. Dies sei vor allem auf starke Zinserträge infolge des Leitzinsanstiegs der Europäischen Zentralbank und selektive Preiserhöhungen zurückzuführen.

Analyst Panos Ellinas von der US-Bank Morgan Stanley verwies darauf, dass wohl vor allem die bessere Monetarisierung der Transaktionen und die Kostendisziplin positiv aufgenommen wurden. Zudem beinhalte der Ausblick wahrscheinlich "ein gewisses Maß an Konservatismus".

Mit dem Kurssprung am Freitag haben die Anteilsscheine ihre seit Jahresbeginn angefallenen Verluste wettgemacht. In dieser Betrachtung steht nun ein Plus von sechs Prozent zu Buche.

Auch charttechnisch hat sich das Bild jetzt deutlich aufgehellt. Die Papiere von Flatexdegiro notieren aktuell klar über wichtigen Durchschnittslinien, die kurz-, mittel- und langfristige Trends beschreiben.

Das während der Corona-Pandemie erreichte Rekordhoch von fast 30 Euro aber bleibt in weiter Ferne. Damals hatte Flatexdegiro von einem Geschäftsboom profitiert. Ab Mitte 2021 ging es dann ab wieder steil abwärts - bis auf unter 5,60 Euro im Dezember 2022./la/mis/stk