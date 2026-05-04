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AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro erholen sich - Neu auf Empfehlungsliste von Goldman

05.05.26 10:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
31,08 EUR 0,62 EUR 2,04%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von flatexDEGIRO haben sich am Dienstag von ihrem Vortagestief seit Anfang April abgesetzt. Die Papiere des Onlinebrokers erholten sich um bis zu 2,4 Prozent auf 31,28 Euro. Bei 31,39 Euro wartet die exponentielle 200-Tage-Linie.

Flatexdegiro-Anteile stehen nach dem Mai-Update nun auf der "European Conviction List - Directors' Cut" mit den besten Anlageideen von Goldman Sachs für Europa. Der für das im MDAX notierte Unternehmen zuständige Analyst Oliver Carruthers sieht nach der zuletzt vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien jetzt einen guten Einstiegszeitpunkt.

Dabei rechnet er mit steigendem Anlegerinteresse an der fragmentierten und eher links liegengelassenen Branche von Privatkundenbrokern. Hier verfüge Flatexdegiro über Größenvorteile, gute Preise und ein breites Angebot.

Mit seinem Kursziel von 47 Euro traut Carruthers den Aktien neue Rekorde zu. Der bisherige Höchststand lag im Februar bei 43,24 Euro./ag/zb

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28.04.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.2026flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
22.04.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
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28.04.2026flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.2026flatexDEGIRO BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
14.04.2026flatexDEGIRO BuyUBS AG
09.04.2026flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
26.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

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