AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro sacken vorbörslich ab - Wechsel im Aufsichtsrat

11.09.26 08:43 Uhr

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Hermann Lotter hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt und scheidet spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Gremium aus. Zum selben Zeitpunkt folgt ihm auch Martina Pfeifer. Für Börsianer wirft dies einige Fragen auf, vor allem das Tempo des Wechsels./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts abrupter Veränderungen im Aufsichtsrat sind die Aktien von flatexDEGIRO vorbörslich um fast 10 Prozent eingeknickt auf das tiefste Niveau seit Mai. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Onlinebrokers am Freitagmorgen 30,94 Euro.

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