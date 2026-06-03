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AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro steigen erneut an 100-Tage-Linie - Berenberg lobt

05.06.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
33,16 EUR 0,20 EUR 0,61%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von flatexDEGIRO haben sich am Freitag im schwachen Marktumfeld erholt. Sie legten um 1,9 Prozent auf 33,58 Euro zu und näherten sich wieder ihrer 100-Tage-Linie. Diese hatte die Aktien des Onlinebrokers erst Ende Mai ausgebremst.

In einer Branchenanalyse der Berenberg Bank kommt Flatex sehr gut weg. Das Unternehmen biete mit im Schnitt 21 Prozent per annum bis 2028 die stärksten Gewinnaussichten im Sektor bei der niedrigsten Aktienbewertung, schrieb Experte Christoph Greulich.

Flatexdegiro liegen 2026 noch etwa 9 Prozent im Minus. Nach starkem Start und einem Rekord über 43 Euro waren sie im Februar durch KI-Verdrängungssorgen deutlich unter Druck geraten./ag/jha/

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