AKTIE IM FOKUS: Flutter-Ankündigung überzeugt die Anleger

DUBLIN/LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Anleger des irischen Glücksspiel-Unternehmens Flutter Entertainment haben am Donnerstagnachmittag erfreut auf die geplante Anteilsaufstockung am US-Anbieter FanDuel reagiert. Die Flutter-Aktien sprangen als bester Wert im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) um mehr als zehn Prozent hoch und kosteten so viel wie nie zuvor. Seit dem Corona-Crashtief im März haben sie sich in etwa verdreifacht.

Der EuroStoxx-Neuling will sich am Aktienmarkt frisches Geld besorgen und damit den FanDuel-Anteil auf 95 Prozent erhöhen. Die Unsicherheit, die lange über den Aktien geschwebt habe, sei nun vorbei, schrieb Jefferies-Anayst James Wheatcroft in einer ersten Einschätzung./ajx/jha/