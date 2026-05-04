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AKTIE IM FOKUS: FMC dämmen Verluste ein nach Kursrutsch zum Auftakt

05.05.26 11:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,34 EUR -1,53 EUR -3,94%
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
40,40 EUR -0,55 EUR -1,34%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Einbruch auf ein Kurstief seit Ende 2024 haben die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) am Dienstagvormittag die Verluste eingegrenzt. Waren die Papiere des Dialyse-Anbieters in den ersten Handelsminuten noch um fast zehn Prozent abgesackt, betrug der Abschlag am Vormittag noch gut vier Prozent.

Experten bemängelten an der Quartalsbilanz der Bad Homburger vor allem ein schwaches Wachstum auf dem wichtigen US-Markt. Veronika Dubajova von der Citigroup etwa wies darauf hin, dass das Behandlungsvolumen auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal um 0,4 Prozent zurückgegangen sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sie habe mit einem nur halb so starken Minus von 0,2 Prozent gerechnet. "Das dürfte heute im Fokus stehen und dürfte die Aktien unserer Ansicht nach belasten", so die Analystin. Denn das Wachstum auf dem US-Markt sei der Schlüssel für eine spürbare Erholung der operativen Ergebnisse.

Ein Grund für das Aufholen der hohen anfänglichen Kursverluste am Dienstag könnte auch die jüngste absolute und relative Schwäche der Aktien sein. Diese hatten seit einem Zwischenhoch vor einem Jahr bei gut 54 Euro 28 Prozent eingebüßt. Der europäische Gesundheitssektor (STOXX EU600 Health Care), in dem auch FMC-Aktien enthalten sind, hat dagegen in diesem Zeitraum leicht zugelegt.

Auch charttechnische Gründe könnten eine Rolle spielen bei der Stabilisierung des Kurses nach dem morgendlichen Einbruch. Denn mit einem Tagestief von 35,20 Euro vermieden die Anteilsscheine ein Abrutschen unter die Marke von 35 Euro. Dort liegt ein markantes Tief vom Oktober 2024, unter das FMC seitdem nicht mehr gefallen sind.

Die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius (Fresenius SECo) blieben mit minus 2 Prozent am Morgen nur knapp über ihrem Jahrestief, dämmten die Verluste zuletzt aber ebenfalls ein./bek/ag/stk

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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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09:56Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:46Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
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09:56Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:46Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG

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