AKTIE IM FOKUS: FMC dämmen Verluste ein nach Kursrutsch zum Handelsstart
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) sind am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen um bis zu fast 10 Prozent auf das tiefste Niveau seit November 2024 abgesackt.
Anschließend dämmten die Papiere des Dialysekonzerns ihren Verlust auf nur noch 3,5 Prozent ein, bevor wieder etwas Verkaufsdruck aufkam.
Experten sahen die Quartalsergebnisse insgesamt weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Hassan Al-Wakeel von Barclays hob allerdings auch das schwache Abschneiden bei den so wichtigen Behandlungszahlen in den USA hervor.
Hier habe sich der Trend gegenüber dem Schlussquartal 2025 deutlich abgeschwächt als gedacht./ag/zb
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