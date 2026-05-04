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AKTIE IM FOKUS: FMC dämmen Verluste ein nach Kursrutsch zum Handelsstart

05.05.26 09:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,49 EUR -1,38 EUR -3,55%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) sind am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen um bis zu fast 10 Prozent auf das tiefste Niveau seit November 2024 abgesackt.

Anschließend dämmten die Papiere des Dialysekonzerns ihren Verlust auf nur noch 3,5 Prozent ein, bevor wieder etwas Verkaufsdruck aufkam.

Experten sahen die Quartalsergebnisse insgesamt weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Hassan Al-Wakeel von Barclays hob allerdings auch das schwache Abschneiden bei den so wichtigen Behandlungszahlen in den USA hervor.

Hier habe sich der Trend gegenüber dem Schlussquartal 2025 deutlich abgeschwächt als gedacht./ag/zb

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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
09:56Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:46Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:56Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:46Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG

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