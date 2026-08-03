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AKTIE IM FOKUS: FMC sehr schwach - Analysten: Sinkende Markterwartungen drohen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.90 EUR -3.50 EUR -7.88 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit einem deutlichen Kursverlust auf Zahlen und Ausblick des Dialysespezialisten reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss ab.

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Das bereinigte operative Ergebnis des Dialysekonzerns habe im zweiten Quartal positiv überrascht, kommentierte JPMorgan-Experte David Adlington. Wegen des beibehaltenen Jahresausblicks dürften nun aber die Schätzungen der Analysten für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert werden, fürchtet er.

Auch sein UBS-Kollege Graham Doyle sprach davon, dass nun deutlich niedrigere Marktprognosen drohten. Analystin Susannah Ludwig vom US-Analysehaus Bernstein Research monierte hingegen die Behandlungszahlen in den USA im zweiten Quartal./edh/jha/

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

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DatumRatingAnalyst
09:21 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
08:31 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
08:06 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG