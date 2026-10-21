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AKTIE IM FOKUS: FMC unter Druck - UBS sieht US-Reformpapier als immenses Risiko

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37.01 EUR -0.79 EUR -2.09 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt merklich erholten Aktien von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) sind am Mittwochmorgen vorbörslich wieder eingeknickt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des Dialysespezialisten um 4,5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss vom Vorabend.

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Der UBS-Experte Graham Doyle nannte die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen einen "neuen und enormen Sorgenfaktor".

In dem entsprechenden Papier der Behörde werde die mangelnde Konkurrenz kritisiert, sodass laut Doyle Maßnahmen zugunsten stärkeren Wettbewerbs zu befürchten seien. Zudem würden Defizite in Transplantationspraxis und Präventionsmaßnahmen angesprochen. Eine Verbesserung hier könnte letztlich zu geringeren Patientenzahlen in der Dialyse führen, so Doyle. Letztere sind schon länger ein Belastungsfaktor für FMC./ag/jha/

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG

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