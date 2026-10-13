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AKTIE IM FOKUS: Formycon springen nach oben - FDA nimmt Antrag an

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Aktien
Formycon AG
21.45 EUR 2.53 EUR 13.37 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Zulassung eines Wirkstoffs von Formycon gegen Krebserkrankungen hat den Kurs der Aktien am Dienstag befeuert. Mit in der Spitze plus 13 Prozent auf 22 Euro erreichten die Papiere des ehemaligen SDAX-Unternehmens und Entwicklers sogenannter Biosimilare den höchsten Stand seit Mitte Juni. Zuletzt betrug der Aufschlag noch zehn Prozent. Die Börsenumsätze waren weit überdurchschnittlich.

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Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat nach Aussage von Formycon und des Vermarktungspartners Zydus Lifesciences einen Zulassungsantrag für das Biosimilar FYB206 angenommen. Hierbei handelt es sich um ein Nachahmerpräparat des Krebstherapeutikums Keytruda des US-Pharmariesen Merck & Co (Merck). Im vergangenen Jahr belief sich der weltweite Umsatz von Keytruda den Angaben zufolge auf 31,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 28,4 Milliarden Euro.

"Die Annahme des Antrags ist ein wichtiger Schritt", schrieb Analyst Harry Sephton von der Bank RBC. FYB206 habe zu den Kandidaten einer ersten Welle von Nachahmerprodukten von Keytruda gehört. Wirtschaftlich sollten vor allem die ersten Biosimilare profitieren, bevor ein Preiswettbewerb einsetzen dürfte, so der Experte in einer ersten Einschätzung. Immerhin seien acht bis zehn Nachahmerprodukte in der Entwicklung./bek/ajx/stk

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Datum Rating Analyst
26.08.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 Formycon Outperform RBC Capital Markets
24.11.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
13.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets

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