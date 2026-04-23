DAX24.148 +0,7%Est505.813 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +3,3%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.170 +1,3%Euro1,1693 ±0,0%Öl113,4 -0,6%Gold4.552 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Börse in Hongkong tiefer - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cham Swiss Properties-Anleger freuen SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cham Swiss Properties-Anleger freuen
SPI-Wert Investis-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Investis-Anleger freuen SPI-Wert Investis-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Investis-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Fraport auf Trendsuche nach Zahlen - Zuletzt stärker

05.05.26 08:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
69,75 EUR 0,45 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Fraport sind am Dienstagmorgen nach Zahlen auf der Handelsplattform Tradegate um ihren Vortagesschluss gependelt. Nach stärkerem Start mit Anstieg auf 70,25 Euro sanken sie bis auf 67,80 Euro, bevor sie sich zuletzt wieder dem Tageshoch näherten. Mit 69,90 Euro kosten sie nun gut ein Prozent mehr als tags zuvor auf Xetra.

Analysten reagierten bisher ziemlich positiv auf die Geschäftszahlen. So sprach Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler etwa von einem soliden Jahresstart trotz des Gegenwinds durch den Iran-Krieg. Der Sommerflugplan verspreche weiterhin leichtes Wachstum in Frankfurt, stehe aber freilich unter dem Vorbehalt der Treibstoffverfügbarkeit für die Airlines.

Auch Elodie Rall von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) bleibt nach dem operativen Ergebnis über dem Konsens optimistisch. Mit größeren Änderungen der Markterwartungen rechnet sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings aufgrund der unklaren Aussichten für die Branche nicht./ag/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
09:36Fraport BuyJefferies & Company Inc.
09:26Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Fraport HoldWarburg Research
22.04.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:36Fraport BuyJefferies & Company Inc.
09:26Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Fraport HoldWarburg Research
18.03.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
17.03.2026Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Fraport HoldWarburg Research
17.02.2026Fraport HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Fraport SellUBS AG
17.03.2026Fraport SellUBS AG
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG
22.01.2026Fraport SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen