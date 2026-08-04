AKTIE IM FOKUS: Fresenius vorbörslich mit Kurssprung nach Zahlen und Ausblick
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Fresenius-Aktie mit Kurssprung nach Zahlen und Ausblick Die Aktien von Fresenius (Fresenius SECo) haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel mit deutlichen Kursgewinnen auf Quartalszahlen und Ausblick des Krankenhausbetreibers und Pharmaherstellers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt um 4,4 Prozent auf 46,30 Euro. Dies entspräche dem höchsten Stand seit März.
Fresenius blickt nach einem erfolgreichen Quartal zuversichtlicher auf 2026. Das Kern-Ergebnis je Aktie soll im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent steigen. Zuvor war das Unternehmen von 5 bis 10 Prozent ausgegangen. Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um sechs Prozent zu, das operative Ergebnis (Ebit) stieg währungsbereinigt um zehn Prozent.
Der Gesundheitskonzern habe ein starkes Wachstum gezeigt, konstatierte Jefferies-Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung. Die Ernährungssparte Kabi habe das Wachstum beschleunigt und bei der Klinikkette Helios sei die Profitabilität stabil./edh/jha/
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|Datum
|Rating
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|22.07.26
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.