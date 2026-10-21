DAX 25.338 +0,1%ESt50 6.144 +0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,99 +1,4%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.031 +0,2%Euro 1,1223 -0,1%Öl 110,1 +1,2%Gold 4.121 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Friedrich Vorwerk steigen an 200-Tage-Linie - Prognoseerhöhung

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
69.40 EUR 2.90 EUR 4.36 %
Charts | News | Analysen
MBB SE
188.40 EUR 9.40 EUR 5.25 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer weiteren Prognoseerhöhung haben sich die Aktien von FRIEDRICH VORWERK am Mittwochmorgen an ihre exponentielle 200-Tage-Linie erholt. Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen stiegen um bis zu 4,5 Prozent, bevor der Schwung etwas abebbte. Auch die Anteilsscheine der Beteiligungsgesellschaft MBB (MBB SE) trieben sie mit ihrem guten Geschäftsverlauf um 4 Prozent an.

Werbung

Friedrich Vorwerk habe die starken Quartalsergebnisse erzielt, die er erwartet habe, erklärte Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler. Wie deutlich das operative Ergebnis aber gestiegen sei, habe auch ihn überrascht. Das neue Ebitda-Jahresziel liege nun über seiner bereits optimistischeren Prognose. Je nach Wetter sieht er sogar noch Luft nach oben angesichts dessen, was nach drei Quartalen bereits in den Büchern stehe./ag/jha/

Aktuelle FRIEDRICH VORWERK Aktie News

Werbung

FRIEDRICH VORWERK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.09.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.