DAX 26.727 -0,1%ESt50 6.376 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,59 -6,2%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.597 -1,0%Euro 1,1007 -0,2%Öl 95,4 -0,4%Gold 3.870 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

AKTIE IM FOKUS: Friedrich Vorwerk weiter bergauf - Berenberg suggeriert Rekord

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
78.05 EUR 4.25 EUR 5.76 %
Charts | News | Analysen
MBB SE
199.40 EUR -0.20 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein hohes Kursziel der Berenberg-Bank hat am Montag bei den Aktien von FRIEDRICH VORWERK zum höchsten Stand seit Mai beigetragen. Die Titel des Pipeline- und Anlagenbauers sprangen in der Spitze um acht Prozent hoch und erreichten mit 79,65 Euro ihr bestes Niveau seit Mai. Ihre jüngste Erholung erhielt Schwung. Seit dem Tief von Anfang Oktober hat der Kurs in der Spitze fast 30 Prozent gewonnen.

Werbung

Die Privatbank Berenberg erhöhte am Montag ihr Kursziel auf 115 Euro, was klares Rekordniveau bedeuten würde. Die bisherige Bestmarke der Vorwerk-Aktien war vor etwas mehr als einem Jahr bei 109,20 Euro gesetzt worden. Mit Blick auf das vergangene Quartal attestierte Lasse Stueben dem Unternehmen ein weiterhin robustes Abschneiden. Die starke Bedeutung von Joint Ventures im Projektmix sorge für überproportionales Ergebniswachstum.

Einen Rückgang des Auftragseingangs im Vorjahresvergleich sieht Stueben gelassen. Bei Friedrich Vorwerk gebe es immer wieder quartalsweise Schwankungen, sodass dies eher eine Frage zeitlicher Verschiebungen sei, aber kein strukturelles Thema. Er betonte, in naher Zukunft bestünden für das Unternehmen in Ausschreibungen bedeutende Chancen.

Die gute Kursentwicklung der Vorwerk-Aktien half am Montag auch den Papieren des Großaktionärs MBB (MBB SE), die am Vormittag knapp drei Prozent an Wert gewannen./tih/niw/jha/

Aktuelle FRIEDRICH VORWERK Aktie News

Werbung

FRIEDRICH VORWERK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:46 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.