AKTIE IM FOKUS: Friedrich Vorwerk ziehen auf Tradegate nach Prognoseerhöhung an
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FRIEDRICH VORWERK haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel von guten Eckdaten und einer Prognoseerhöhung profitiert. Die Titel des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen notierten auf der Plattform Tradegate 4,5 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Dienstag.
Friedrich Vorwerk hob dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Erwartungen an den Ertrag für das Gesamtjahr an. Seinen Optimismus begründete das Unternehmen mit einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten, der unter anderem das Resultat erfolgreich durchgeführter Projekte und einer starken Auftragslage war.
Ein Händler sprach von alles in allem positiven Resultaten. Das Unternehmen könne einen bemerkenswert hohen Anteil des ausgewiesenen Gewinns tatsächlich in Barmittel umwandeln./la/nas/zb
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|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)