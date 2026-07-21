DAX 25.011 +0,7%ESt50 6.286 +0,9%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,50 -3,7%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.735 -1,0%Euro 1,1411 +0,1%Öl 92,2 +1,3%Gold 4.129 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Gea Group vorbörslich stark wegen erhöhter Jahresprognose

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
61.60 EUR 2.25 EUR 3.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach überraschend starken Quartalseckdaten erfreuen sich die Anleger der Gea Group (GEA) am Mittwoch vorbörslich an einer anspruchsvolleren Jahresprognose. Die Titel des Maschinenbauers stiegen im Handel auf der Plattform Tradegate im Xetra-Vergleich um 4,5 Prozent. Im offiziellen Xetra-Handel winkt ihnen über der 61-Euro-Marke ein Hoch seit zwei Wochen.

Werbung

2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Einem Händler zufolge ist dies eine positive Überraschung, auch wenn es bereits erfreuliche Aussagen im Rahmen eines Analysten-Briefings gegeben habe.

Mit Blick auf das zweite Quartal sahen Börsianer die Auftragseingänge, den Umsatz und das operative Ergebnis jeweils über den Erwartungen./tih/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle GEA Aktie News

Werbung

GEA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 GEA Buy UBS AG
06.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 GEA Outperform RBC Capital Markets