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AKTIE IM FOKUS: Gea nach Zahlen gefragt - Kursgewinn aber etwas verringert

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GEA
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von GEA haben am Montag nach endgültigen Quartalszahlen im stabilen Umfeld zugelegt. Anfangs deutliche Gewinne schmolzen etwas ab, es blieb zuletzt ein Plus von 0,6 Prozent auf 64,20 Euro.

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Analyst Akash Gupta von JPMorgan sah den Bericht im Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten, mit denen der Anlagenbauer auch die Jahresziele nach oben geschraubt hatte. Die Resultate der einzelnen Bereiche seien eher durchwachsen, so Gupta nach Auswertung der neuen Erkenntnisse. Adrian Pehl von Oddo BHF hielt die finalen Zahlen für solide. Den zuvor erhöhten Ausblick habe Gea wie erwartet bekräftigt.

Ihr Rekordhoch von 66,80 Euro hatten die Gea-Aktien vor einem Jahr erreicht. An dieses waren sie in diesem Jahr bereits zweimal herangelaufen, im Februar und in der vergangenen Woche - ohne es jedoch zu überbieten. Seit Jahresanfang haben die Papiere 11 Prozent gewonnen und schneiden damit etwas besser ab als der Leitindex DAX./ajx/ag/men

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DatumRatingAnalyst
10:31 GEA Outperform RBC Capital Markets
09:36 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)