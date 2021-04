AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer fallen - Gewinnentwicklung überzeugt nur bedingt

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt zurück -- Asiatische Indizes uneinheitlich -- Gerresheimer bekräftigt nach gutem Jahresstart Prognose -- EMA stellt sich hinter AstraZeneca-Impfstoff - SAP, Manz, Knorr-Bremse im Fokus

Nordex erhält 187-Megawatt-Auftrag in der Türkei. Twitter war offenbar in Gesprächen zum Kauf von Clubhouse für Milliardensummer. Tesla kritisiert Genehmigungsverfahren rund um deutsches Werk. Continental darf Sparte der Gemeinschaftsfirma mit OSRAM kaufen. BVB-Sportchef Zorc zu Saisonendspurt: Sieben Mal wie in Manchester. Italien empfiehlt AstraZeneca-Impfstoff nun für über 60-Jährige.