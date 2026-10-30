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AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer wieder im Aufwind - Quartalszahlen kommen gut an

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
33.04 EUR 0.74 EUR 2.29 %
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Indizes
SDAX
18,149.17 EUR -269.33 EUR -1.46 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem dreitägigen Rücksetzer haben die Aktien von Gerresheimer am Freitag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Ihr Kurs stieg nach der Veröffentlichung vorläufiger Resultate des dritten Geschäftsquartals um mehr als drei Prozent auf 32,94 Euro, während der Gesamtmarkt unter Druck stand. Über 34,20 Euro wartet der höchste Stand seit Oktober 2025.

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Der Umsatz des Herstellers von Spritzen, Medikamentenfläschchen und Kosmetikverpackungen habe die Markterwartungen um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis habe sie weitgehend erfüllt, konstatierte David Adlington nach den Eckdaten zum dritten Quartal. Das Management habe sich hinsichtlich eines stärkeren Schlussquartals weiter optimistisch geäußert.

Im April war die Aktie aus dem SDAX geflogen, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorgelegt hatte Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDax eingeräumt./mis/he

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Datum Rating Analyst
13:06 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:06 Gerresheimer Neutral UBS AG
10:06 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.

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