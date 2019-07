AKTIE IM FOKUS: Gesenkte Jahresziele belasten BASF nachbörslich schwer

GO

Heute im Fokus

DAX schließt etwas tiefer -- Dow im Minus -- Deutsche Bank befürchtet Milliardenverlust und baut Stellen ab -- BASF kappt Prognose -- Deutsche Wohnen, thyssenkrupp, IAG, Boeing im Fokus

Neues Gesetz in New York soll Kongress Zugang zu Trump-Steuern geben. thyssenkrupp-Aktie profitiert zwischenzeitlich von Fantasie um Aufzugssparte. Investor übernimmt Mehrheit an GERRY WEBER-Tochter Hallhuber. Zalando-Aktie steigt weiter - Viel Optimismus vor Quartalsbericht.