DAX24.894 -1,0%Est506.231 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0100 +0,7%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.225 +0,3%Euro1,1370 -0,1%Öl76,62 -0,5%Gold4.090 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger warten auf Impulse: DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen stabilisieren sich - Nikkei erneut tiefer -- Subventionsstreit eskaliert: China weist Vorwürfe zurück -- Samsung im Fokus
Top News
Wichtige Faktoren bei der Aktienanleihen-Wahl Wichtige Faktoren bei der Aktienanleihen-Wahl
Aktien von 1&1 und United Internet vorbörslich stark - Barclays sorgt für Kursfantasie Aktien von 1&1 und United Internet vorbörslich stark - Barclays sorgt für Kursfantasie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Gesunkene Profitabilität von Fedex lastet auch auf DHL Group

24.06.26 08:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
50,46 EUR -0,48 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
259,60 EUR -24,90 EUR -8,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine rückläufige Profitabilität von FedEx im vierten Quartal hat den Aktienkurs am Vorabend nachbörslich belastet und am Mittwoch auch die Papiere der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)). Auf Tradegate verloren die Anteile des deutschen Konkurrenten gut ein Prozent auf 50,46 Euro im Vergleich zum Vortagesschluss.

Fedex-Aktien hatten am Dienstag nachbörslich mehr als sechs Prozent eingebüßt und waren erstmals seit Jahresbeginn unter die Marke von 300 US-Dollar gerutscht.

Beim US-Logistikriesen ist die bereinigte Marge auf 8,4 Prozent gesunken, von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit blieb Fedex hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch die Zielvorgabe für das bereinigte Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr liegt Marktexperten zufolge etwas unter der Konsensschätzung./bek/zb

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
01.06.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.05.2026FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026FedEx BuyUBS AG
22.05.2026FedEx OverweightBarclays Capital
12.05.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.06.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.05.2026FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026FedEx BuyUBS AG
22.05.2026FedEx OverweightBarclays Capital
11.05.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.05.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen