AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei DWS - RBC bemängelt Gebühren und Kosten
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegenen Aktien der DWS (DWS Group GmbHCo) könnten Anleger am Mittwoch "Kasse" machen und Gewinne einstreichen. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren sie dreieinhalb Prozent auf 69,20 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Da hatten die Papiere nach einer Rally von 27 Prozent seit Jahresbeginn mit 72,45 Euro eine Höchstmarke erreicht.
Analyst Ben Bathurst von der Bank RBC bemängelte in einer ersten Einschätzung deutlich niedrigere Gebühren des Vermögensverwalters sowie stärker als erwartet gestiegene Kosten. Letztere lägen um vier Prozent über der Markterwartung. Das im Verein mit schwachen Gebühren habe zur Folge, dass der Gewinn vor Steuern um neun Prozent hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./bek/mis
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|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|DWS Group GmbHCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group GmbHCo Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group GmbHCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.