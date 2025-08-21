DAX24.282 -0,1%ESt505.474 +0,2%Top 10 Crypto15,67 ±-0,0%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.463 -0,3%Euro1,1614 +0,1%Öl67,67 ±0,0%Gold3.326 -0,4%
AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally

22.08.25 13:50 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Commerzbank haben nach ihrer jüngsten Kursrally am Freitag in einem stabilen Gesamtmarkt fast vier Prozent eingebüßt. Noch am Vortag hatten sie mit fast 38 Euro einen neuerlichen Höchststand seit März 2011 erreicht.

Im laufenden Jahr gewannen sie dabei 141 Prozent und im dritten Quartal 42 Prozent. Im laufenden Quartal sind sie klarer Dax-Favorit (DAX), auf Jahressicht stehen nur Rheinmetall noch besser da.

Der 2025 insgesamt enorm starken europäischen Bankenbranche liefen Commerzbank-Papiere ebenfalls voran. Haupttreiber der Rally bei der Commerzbank war das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme des Frankfurter Geldhauses. Die Commerzbank wehrt sich dagegen./ag/jha/

Nachrichten zu Commerzbank

Analysen zu Commerzbank

18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
