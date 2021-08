AKTIE IM FOKUS: Grand City nach Zahlen etwas fester - Juni-Zwischenhoch im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die generell wenig schwankenden Papiere von Grand City Properties haben sich am Montag nach Zahlenvorlage mit plus 0,25 Prozent auf 23,70 Euro erneut nur wenig bewegt. In der Spitze kamen sie allerdings mit 23,94 Euro etwas näher an ihr Zwischenhoch von 24,06 Euro von Mitte Juni heran. Darüber wartet mit 24,40 Euro das inzwischen drei Jahre alte Rekordhoch.

Im schwächeren MDAX der mittelgroßen Unternehmen waren Grand City am Montag im vorderen Feld. Europaweit waren Immobilienwerte gefragt. Der entsprechende Sektor lag mit plus 0,2 Prozent an der Spitze der Stoxx-600-Branchenübersicht.

Eine starke Nachfrage nach Wohnungen treibt Grand City Properties weiter an. Allerdings gingen die Mieterlöse des Wohnimmobilienkonzerns im ersten Halbjahr aufgrund von Immobilienverkäufen etwas zurück. Ein Händler sagte, das operative Ergebnis (FFO) für das erste Halbjahr 2021 habe den Erwartungen genau entsprochen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern./ajx/jha/