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AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück verlieren im schwachen Sektor deutlich

29.04.26 12:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
256,60 EUR -9,20 EUR -3,46%
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
530,00 EUR -15,60 EUR -2,86%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Hannover Rück sind am Mittwoch mit einem Minus von 3,2 Prozent auf 257 Euro ans DAX-Ende gerutscht. Im europaweit schwachen Versicherungssektor waren sie damit auch auf den hinteren Plätzen. Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) verloren als zweitschwächster Dax-Wert zuletzt 2,7 Prozent.

Noch vor wenigen Tagen hatten Hannover Rück mit gut 281 Euro Kurs auf ihr vor fast einem Jahr markiertes Rekordhoch von 292,60 Euro genommen. Nun droht der Rutsch unter die 200-Tage-Linie, die bei 255,80 Euro verläuft und als wichtiger charttechnischer Indikator den längerfristigen Trend beschreibt./ajx/jha/

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
07.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
23.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
07.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
09.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

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