AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück verlieren im schwachen Sektor deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Hannover Rück sind am Mittwoch mit einem Minus von 3,2 Prozent auf 257 Euro ans DAX-Ende gerutscht. Im europaweit schwachen Versicherungssektor waren sie damit auch auf den hinteren Plätzen. Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) verloren als zweitschwächster Dax-Wert zuletzt 2,7 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Noch vor wenigen Tagen hatten Hannover Rück mit gut 281 Euro Kurs auf ihr vor fast einem Jahr markiertes Rekordhoch von 292,60 Euro genommen. Nun droht der Rutsch unter die 200-Tage-Linie, die bei 255,80 Euro verläuft und als wichtiger charttechnischer Indikator den längerfristigen Trend beschreibt./ajx/jha/