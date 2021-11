AKTIE IM FOKUS: Hapag-Lloyd drehen vor Rekord - Gutes Quartal überrascht nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach starken Quartalsergebnissen sind die Papiere von Hapag-Lloyd am Freitag fast an ihr Rekordhoch von Mitte September bei 235,60 Euro heran gelaufen. Nach gut 6 Prozent Kursplus verabschiedeten sich jedoch viele Anleger und die Aktien der Container-Reederei rutschten klar ins Minus. Auf Jahressicht bleibt aber immer noch deutlich mehr als eine Verdopplung übrig.

Der JPMorgan-Experte Samuel Bland hatte Hapag-Lloyd in seiner ersten Reaktion am Morgen zwar ein sehr starkes Quartal attestiert. Dies entspreche jedoch den vorab veröffentlichten Signalen und komme folglich erwartungsgemäß. Zudem gebe es keine Signale aus laufenden Vertragsverhandlungen, die angesichts zuletzt sinkender Frachtraten wohl besonders im Fokus stünden. Er hob die Papiere des dänischen Konkurrenten Maersk (AP Moeller - Maersk A-S (B)) im normalisierten Umfeld als defensivere Alternative hervor./ag/jha/