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AKTIE IM FOKUS: Healthineers sehr schwach - Diagnostik-Geschäft im Fokus

07.05.26 08:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
34,23 EUR -1,26 EUR -3,55%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den in diesem Jahr bereits um mehr als ein Fünftel gesunkenen Papieren von Siemens Healthineers verstärkt sich nach Quartalszahlen am Donnerstag der Abwärtsdruck. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs um 3,6 Prozent auf 34,34 Euro verglichen mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden. Healthineers habe die ohnehin niedrigen Erwartungen verfehlt, sagte ein Händler. Die Diagnostik-Sparte zeige weiterhin ein schlimmes Bild. Auch wenn die Senkung der Unternehmensprognose nicht überrasche, sei ein Aufbau von Positionen nicht zu empfehlen.

Siemens Healthineers hatte das Diagnostik-Geschäft vor einiger Zeit zur Disposition gestellt. Die Vorbereitung zur Ausgliederung sei gestartet worden, hieß es nun./ajx/stk/zb

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DatumRatingAnalyst
04.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
30.04.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
17.04.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
07.04.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
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04.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
30.04.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
17.04.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
31.03.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
07.04.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
06.02.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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