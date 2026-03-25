AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials nach schwacher Dividende leicht im Minus
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Heidelberg Materials nach schwacher Dividende leicht im Minus Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Donnerstag vorbörslich nach anfänglichen Gewinnen leicht zur Schwäche geneigt. Mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 180,55 Euro schlugen sie sich auf Tradegate aber etwas besser als der DAX, der rund ein Prozent schwächer indiziert wird.
Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktien des Baustoffherstellers von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Händler monieren allerdings, dass die Dividende geringer ausfällt als erwartet. Das Unternehmen will für 2025 eine Dividende von 3,60 Euro zahlen, die Konsensschätzung liegt bei 3,91 Euro./bek/stk
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