AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials schwach - Prognose im Blick
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Heidelberg Materials können zur Wochenmitte nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen ihrem Abwärtstrend seit Ende Januar wohl nicht entkommen.
Die Aktien des Baustoffherstellers gaben vorbörslich auf Tradegate um 2,7 Prozent zum Xetra-Schluss nach auf 195,45 Euro.
Analysten verwiesen darauf, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen bereits am oberen Ende der nun von dem im DAX notierten Konzern veröffentlichten Prognose lägen.
Die Kursrally von Heidelberg Materials hatte jüngst einen Dämpfer bekommen von Nachrichten über ein mögliches Aufweichen der EU-Pläne für Maßnahmen zum Klimaschutz.
Der Konzern galt bisher als Profiteur davon, da er eine branchenführende Position bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess innehat.
Anleger hatten daher bislang Kostenvorteile für den deutschen Zementhersteller gesehen, sobald die Ausgabe kostenloser Zertifikate gestoppt wird./ajx/mis/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent