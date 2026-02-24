DAX25.049 +0,3%Est506.153 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl71,07 -0,2%Gold5.188 +0,9%
AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials schwach - Prognose im Blick

25.02.26 08:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
197,20 EUR -3,80 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Heidelberg Materials können zur Wochenmitte nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen ihrem Abwärtstrend seit Ende Januar wohl nicht entkommen.

Die Aktien des Baustoffherstellers gaben vorbörslich auf Tradegate um 2,7 Prozent zum Xetra-Schluss nach auf 195,45 Euro.

Analysten verwiesen darauf, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen bereits am oberen Ende der nun von dem im DAX notierten Konzern veröffentlichten Prognose lägen.

Die Kursrally von Heidelberg Materials hatte jüngst einen Dämpfer bekommen von Nachrichten über ein mögliches Aufweichen der EU-Pläne für Maßnahmen zum Klimaschutz.

Der Konzern galt bisher als Profiteur davon, da er eine branchenführende Position bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess innehat.

Anleger hatten daher bislang Kostenvorteile für den deutschen Zementhersteller gesehen, sobald die Ausgabe kostenloser Zertifikate gestoppt wird./ajx/mis/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
