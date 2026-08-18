AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck unter Druck - Quartalszahlen durchwachsen
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberger Druckmaschinen haben am Mittwoch nach der Vorlage von Geschäftszahlen deutlich nachgegeben. Im frühen Handel fiel der Kurs um rund vier Prozent auf 1,345 Euro.
Für den bisherigen Jahresverlauf steht damit nun ein Kursverlust von gut einem Drittel Prozent auf dem Zettel, womit der Maschinenbauer zu den schwächsten Werten im ordentlich gelaufenen Nebenwerte-Index SDAX zählt.
Der Maschinenbauer hält trotz eines deutlichen Rückgangs bei Umsatz und operativem Ergebnis im ersten Geschäftsquartals an seinen Jahreszielen fest. Auch der Nettoverlust fiel höher als vor einem Jahr aus. Händler attestierten den Heidelbergern ein schwaches Quartal.
Etwas gnädiger fiel das Urteil von Warburg-Analyst Stefan Augustin aus. Er sprach von einem saisontypisch schwachen Start ins Geschäftsjahr. Der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt, wogegen die Gewinne knapp über seinen Schätzungen lägen. Zudem könne das Unternehmen eine robuste Auftragsentwicklung vorweisen und habe den Ausblick bestätigt./gl/mis
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|Rating
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