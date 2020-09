AKTIE IM FOKUS: Hellofresh legen nach Coba-Empfehlung zu - Kein Befreiungsschlag

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 39,78 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von HelloFresh haben am Montag als einer der besten MDAX-Werte 2,9 Prozent zugelegt. Mit 39,56 Euro blieben die Papiere des Kochboxen-Anbieters aber unter der Marke von 40 Euro, die in der Vorwoche einer weiteren Erholung Einhalt gebot. Commerzbank-Analyst Andreas Riemann traut den Papieren aber 54 Euro zu und startete seine Bewertung daher mit "Buy". Der jüngste Kursrückschlag biete eine gute Einstiegschance, so der Experte. Immerhin hatten die Anteilsscheine des Gewinners der Corona-Krise im Juli noch 53,35 Euro gekostet. Riemann rechnet nicht damit, dass die Wachstumsdynamik schnell nachlässt. Auch die gute Wettbewerbsposition dürfte Hellofresh seiner Meinung nach halten können./ag/men