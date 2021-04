AKTIE IM FOKUS: Hellofresh nähert sich Rekordhoch - optimistischer Ausblick

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 73,64 EUR

3,57% Charts

News

Analysen Indizes in diesem Artikel MDAX 33.274,3

0,8% Charts

News

Analysen SDAX 16.079,3

0,7% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Erhöhung der Jahresprognose durch HelloFresh hat am Freitag den Geschmack der Anleger getroffen. Am Vormittag näherte sich der Kurs mit 77,28 Euro in der Spitze dem zwei Monate alten Rekord von 77,90 Euro. Für ein Sprung über diese Marke fehlte dann aber weiterer Rückenwind, zuletzt kosteten die Papiere mit 74,52 Euro 4,5 Prozent mehr als am Vortag.

Ein guter Jahresstart stimmt den Kochboxenversender für 2021 optimistischer. Das Management geht nun von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im Bereich zwischen 35 bis 45 Prozent aus. Zuvor hatte das Unternehmen für dieses Jahr nur 20 bis 25 Prozent in Aussicht gestellt. Auch das untere Ende der Zielspanne für die bereinigte operative Gewinnmarge sieht die Firma nun mit zehn bis zwölf Prozent etwas höher.

Laut der Credit-Suisse-Analystin Victoria Petrova liegen diese Zielmarken über den Markterwartungen, ihr Kollege Robert Berg von der Privatbank Berenberg sprach von einem "zweifelsohne beeindruckenden Abschneiden". Er glaubt, dass der Ausblick ermutigt, was die Zeit nach dem Lockdown betreffe.

Denn: Die Pandemie mit ihren Einschränkungen in der Gastronomie ist ein großer Treiber für die Geschäfte von Hellofresh und bei Börsianern gab es immer wieder Sorgen, dass es mit dem Wachstum nach dem Pandemie-Ende erst einmal vorbei sein könnte.

Adrien de Saint Hilaire von der US-Großbank Bank of America erhöhte sein Kursziel auf 115 Euro und damit auf ein Niveau, das der Aktie bislang kein anderer der im dpa-AFX-Analyser erfassten Experten zutraut. Angesichts der hohen Wachstumsraten wies er darauf hin, dass die Aktie derzeit nur mit dem 16-fachen des für 2022 erwarteten operativen Gewinns (Ebitda) bewertet wird.

Um die Hellofresh-Aktien war es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger geworden, nachdem die Pandemie-Rally dafür gesorgt hatte, dass sich die Papiere seit dem Corona-Tief im März 2020 binnen elf Monaten fast verfünffacht hatten. Der Marktwert des Unternehmens stieg so rasant an, dass die Aktie in dieser Zeit vom SDax in den MDax aufstieg und nun sogar als Dax-Kandidat gilt./tih/ajx/mis